Припинення атак на інфраструктуру для Путіна – це не питання безпеки чи людських життів, а виключно питання ціни, яку Кремль цинічно намагається виставити Вашингтону. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Новий шантаж Кремля та гра на виживання

Як повідомляє видання The Kyiv Independent з посиланням на американських та українських посадовців, Москва вимагає від Вашингтона послаблення санкцій в обмін на можливе енергетичне перемир'я з Україною. Росія також намагається пов'язати цю домовленість із припиненням вогню в Чорному морі.

І тут виникає принципове запитання: з якої речі ця клята недофедерація вважає, що має право вимагати бодай якусь винагороду за припинення ударів, які самі ж вони перетворили на інструмент війни? Ми місяцями живемо під загрозою атак на електростанції, підстанції та газову інфраструктуру. Напередодні зими енергетична безпека стає питанням фізичного виживання для мільйонів українців та наших родин.

У Кремлі фактично вибудовують конструкцію: "Ми, можливо, перестанемо бити по вашій енергетиці, але ви за це маєте послабити економічний тиск на Росію". Спочатку ворог створює загрозу, вбиває, обстрілює та руйнує, а потім цинічно намагається монетизувати її усунення. Це не жест доброї волі, а нова спроба виторгувати поступки.

Чому санкції насправді дошкуляють Путіну

Чому ж Росії так потрібні санкційні послаблення саме зараз, коли путіністи постійно переконують, ніби їм байдуже до обмежень? Санкції – це обмеження доступу до фінансування, технологій, міжнародних ринків та загалом фінансової інфраструктури. Так, вони не зупинили російську воєнну машину миттєво, адже агресор шукає обхідні маршрути та використовує посередників.

Але якщо Москва сама включає питання санкцій до переговорів про енергетичне перемир'я, це свідчить щонайменше про одне: вона розглядає їх скасування як найбільш цінну поступку, за яку варто торгуватися. Отже, ці обмеження таки дуже дошкуляють Путіну, і він хоче якнайшвидше їх позбутися.

За даними журналістів, під час контактів із представниками адміністрації Дональда Трампа російський переговорник Кирило Дмитрієв уже порушував питання санкційних послаблень. За словами європейського дипломата, серед можливих інтересів Москви може бути навіть розмороження російських активів.

Небезпечний дисбаланс та пастки для України

Це питання лежить значно ширше за тему електроенергії чи газу. Якщо Росія отримає доступ до заморожених коштів або відчутне полегшення фінансових обмежень, вона одразу здобуде додаткові ресурси для продовження війни.

Припинення ударів по енергетиці саме по собі не означає припинення бойових дій, виведення російських військ з української території чи відмови Кремля від своїх загарбницьких претензій. Це лише обмежена домовленість щодо конкретного типу цілей. А зважаючи на те, як росіянам чхати хотілося на всі домовленості, отримати економічні вигоди вони зможуть, а потім просто знову відмовляться від перемир'я.

Тоді виникає дуже небезпечний дисбаланс: Москва отримує реальну вигоду, а Україна – лише тимчасове полегшення, яке ще потрібно буде забезпечити механізмами контролю.

Головне завдання для Сполучених Штатів

Для Дональда Трампа досягнення такої домовленості дійсно може стати доказом того, що його адміністрація здатна просувати переговори. Але дипломатичний результат не можна вимірювати лише фактом підписання документа чи красивою заявою про припинення вогню. Потрібно дивитися на умови: чи буде Росія зобов'язана припинити всі удари незалежно від типу зброї, як поширюватимуться обмеження на російські об'єкти, які атакує Україна, хто й як це контролюватиме і що станеться в разі порушення.

Президент Володимир Зеленський раніше наголошував: енергетичне перемир'я має означати припинення ударів по енергетичних об'єктах обох сторін, а не одностороннє обмеження для України. Нам принципово важливо не допустити ситуації, коли нашу безпеку обмінюватимуть на економічні інтереси Росії.

Завдання Сполучених Штатів – не винагороджувати Москву за готовність припинити власний терор, а домогтися умов, за яких перемир'я справді зменшить загрозу для України, не створивши для Росії нових можливостей продовжувати війну та відновлювати військовий потенціал.