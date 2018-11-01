І українські санкційні списки проти Росії, і російські – проти України, все це – ознака глибокої системної кризи у двосторонніх стосунках.

Про це у коментарі 24 каналу заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Санкції Росії не вплинуть на економічну стабільність України, – НБУ

За його словами, для України цей список нічого не змінює по суті. "Він просто є символічним, декларативним підтвердженням того, що зараз і так існує – системний конфлікт між двома країнами", – наголосив політолог.

Санкції – це не ознака того, що Росія розриває стосунки із Україною. Ніякого остаточного розриву зв’язків немає і, думаю, не буде. У цьому не зацікавлені ні в Україні, ні в Росії. Для нас остаточно розрив відносин із РФ буде більшою економічною шкодою,

– додав Фесенко.

Разом з тим, за його словами, для багатьох українських політиків і громадських діячів, які до цього санкційного списку потрапили, це стане своєрідною нагородою. "Для деяких, особливо – для учасників президентських перегонів, майбутніх кандидатів в депутати – це безумовний інформаційний бонус", – пояснив він.

"Думаю, Юлія Володимирівна зараз дуже рада тому, що вона є у санкційному списку. Зараз у неї буде залізний аргумент проти звинувачення у тому, що вона – проросійський політик. Точно так само включення у список Олексія Порошенка стане аргументом для Порошенка, що він нібито проросійський. Щодо того, що у списку немає самого Петра Порошенка – то я скажу, що глав держав та урядів ніколи не включають у санкційні списки. Путіна також немає у жодному з них", – пояснив Фесенко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Ар'єв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза.



Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній.



Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.