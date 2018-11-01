14:55
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Санкції Росії проти України нічого не змінять, – політолог

      399 Читать новость на русском
      Санкції Росії проти України
      Санкції Росії проти України / politeka.net

      І українські санкційні списки проти Росії, і російські – проти України, все це – ознака глибокої системної кризи у двосторонніх стосунках.

      Про це у коментарі 24 каналу заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Санкції Росії не вплинуть на економічну стабільність України, – НБУ

      За його словами, для України цей список нічого не змінює по суті. "Він просто є символічним, декларативним підтвердженням того, що зараз і так існує – системний конфлікт між двома країнами", – наголосив політолог.

      Санкції – це не ознака того, що Росія розриває стосунки із Україною. Ніякого остаточного розриву зв’язків немає і, думаю, не буде. У цьому не зацікавлені ні в Україні, ні в Росії. Для нас остаточно розрив відносин із РФ буде більшою економічною шкодою,
      – додав Фесенко.

      Разом з тим, за його словами, для багатьох українських політиків і громадських діячів, які до цього санкційного списку потрапили, це стане своєрідною нагородою. "Для деяких, особливо – для учасників президентських перегонів, майбутніх кандидатів в депутати – це безумовний інформаційний бонус", – пояснив він.

      "Думаю, Юлія Володимирівна зараз дуже рада тому, що вона є у санкційному списку. Зараз у неї буде залізний аргумент проти звинувачення у тому, що вона – проросійський політик. Точно так само включення у список Олексія Порошенка стане аргументом для Порошенка, що він нібито проросійський. Щодо того, що у списку немає самого Петра Порошенка – то я скажу, що глав держав та урядів ніколи не включають у санкційні списки. Путіна також немає у жодному з них", – пояснив Фесенко.

      Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Ар'єв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза.

      Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній.

      Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Санкції Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      сьогодні , 11:00 Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      Олена Булан
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Легенда збірної України: Не можу зрозуміти, що відбулось на Донбасі, це політика і боротьба за владу
       3 січня 2017 , 12:24
      Топ-новини: Результати українців у Лізі чемпіонів, Маріуполь та УПЛ не бачать підстав для перенесення матчу з Динамо
       26 липня 2017 , 07:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук