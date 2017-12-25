Санта Клаус уже пролетів над Україною

Санта-Клаус у рамках святкового різдвяного турне пролетів над територією України 24 грудня.

Про це свідчать дані онлайн-трансляції на сайті NORAD Tracks Santa, запущеної Об'єднаним командуванням ППО США і Канади (NORAD).

Читайте також: Новорічна казка: у Лапландії запаковують останні подарунки

Зазначається, що на цьому сайті також можна стежити за Санта Клаусом, який летить на своїх чарівних санях, запряжених оленями, і роздає подарунки до католицького Різдва по всьому світу.

На сайті NORAD Tracks Santa створили спеціальну інтерактивну карту, на якій можна онлайн стежити за польотом казкового героя,

– йдеться в повідомленні.

Санта уже роздав майже 7 мільярдів подарунків. Казковий герой почав свій політ зі Сходу планети, та вже побував у багатьох країнах світу.

Над територією України він пролітав о 21:40 за київським часом.

Сюди Санта рухався з сусідньої Білорусі. Потім була Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Одещина. Далі полетів у Молдову.