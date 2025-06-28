Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти Росії.

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Україна закликає до санкції проти найбільших споживачів російської нафти

Сибіга зазначив, що Київ дуже уважно слідкує за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема Центральної Азії, з Росією. За окремими напрямками приріст значний. За словами міністра, мовиться зокрема про продукцію, яку Москва використовує у воєнних цілях.

Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів щодо країн, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російської нафти,

– вказав він.

За словами Андрія Сибіги, російська нафта, газ та інші паливні продукти забезпечують до 50% надходжень до бюджету Росії. Водночас вони досі потрапляють на європейські ринки. Тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 мільярдів доларів. Щоденно на війну Москва витрачає приблизно 1 мільярд.

Глава МЗС наголосив, що наростаючі атаки з використанням ракет і дронів свідчать про те, що Москва все ще знаходить доступ до ключових комплектуючих, сировини, обладнання та програмного забезпечення. Він вважає, що Росію потрібно ізолювати від критичних компонентів для оборонної промисловості як крок до миру.