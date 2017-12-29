САП та НАБУ дозволили Авакову молодшому виїхати в Італію
23:41, 29 грудня 491 Читать новость на русском
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили фігурантові "рюкзакової справи" Олександру Авакову провести новорічні та різдвяні свята в Італії.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на власне джерело в НАБУ.
За попередніми даними, в четвер, 21 грудня, Олександр повідомив, що запланував виїзд в Італію. В САП та НАБУ не заперечували цьому.
Читайте також: Справа сина Авакова перебуває на завершальній стадії, – Ситник
Аваков молодший планує перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.
В п’ятницю, 22 грудня, Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина глави МВС Арсена Авакова Олександра Авакова носити електронний браслет контролю та віддав йому закордонний паспорт.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Російські найманці на Донбасі застосували фосфорну міну: відео6 грудня , 14:37
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада , 19:00