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САП та НАБУ дозволили Авакову молодшому виїхати в Італію

23:41, 29 грудня 491 Читать новость на русском
САП та НАБУ дозволили Авакову молодшому виїхати в Італію
САП та НАБУ дозволили Авакову молодшому виїхати в Італію / Радіо Свобода

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили фігурантові "рюкзакової справи" Олександру Авакову провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на власне джерело в НАБУ.

За попередніми даними, в четвер, 21 грудня, Олександр повідомив, що запланував виїзд в Італію. В САП та НАБУ не заперечували цьому.

Читайте також: Справа сина Авакова перебуває на завершальній стадії, – Ситник

Аваков молодший планує перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

В п’ятницю, 22 грудня, Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина глави МВС Арсена Авакова Олександра Авакова носити електронний браслет контролю та віддав йому закордонний паспорт.

Теги: Новини України Затримання сина Авакова САП НАБУ
Джерело: 24 Канал
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