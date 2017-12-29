САП та НАБУ дозволили Авакову молодшому виїхати в Італію

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили фігурантові "рюкзакової справи" Олександру Авакову провести новорічні та різдвяні свята в Італії.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на власне джерело в НАБУ.

За попередніми даними, в четвер, 21 грудня, Олександр повідомив, що запланував виїзд в Італію. В САП та НАБУ не заперечували цьому.

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Аваков молодший планує перебувати в Італії до 14 січня 2018 року.

В п’ятницю, 22 грудня, Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина глави МВС Арсена Авакова Олександра Авакова носити електронний браслет контролю та віддав йому закордонний паспорт.