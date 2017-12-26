Суд дозволив синові Авакова не носити електронний браслет та повернув йому важливий документ

Минулої п’ятниці, 22 грудня, Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина глави МВС Арсена Авакова Олександра Авакова носити електронний браслет контролю.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно із повідомленням, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила продовжити синові Авакова особисте зобов'язання, носіння браслета та інші зобов'язання.

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Так, суд продовжив особисте зобов'язання і обов'язок Олександра Авакова прибути до слідчого за першим викликом і повідомляти про зміну місця проживання. Також суд скасував носіння електронного браслета і повернув синові міністра закордонний паспорт.

До слова, 19 грудня Апеляційний суд Києва зняв арешт із його майна Олександра Авакова.