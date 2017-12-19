Суд зняв арешт із майна сина Авакова
17:54, сьогодні 238 Читать новость на русском
Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна.
Судом свого часу було накладено арешт на три машиномісця у підземному паркінгу за адресою м.Київ, вул. Протасів Яр, 8, а також квартири за адресою м.Київ вул. Протасів Яр, 8 і квартири в Харкові по вул. Мироносицька, 22. Тепер суд зняв арешт з цього майна.
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При цьому суд апеляційну скаргу представника Олександра Авакова задовольнив частково.
Крім того, в коментарі РБК-Україна прокурор Олександр Снєгірьов розповів, що Апеляційний суд призначив новий судовий розгляд у справі сина Авакова.
Джерело: 24 Канал
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