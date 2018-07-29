Сара Джессіка Паркер показала рідкісне фото з дочками під час відпочинку
Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер разом з чоловіком і дітьми відправилася в Італію на відпочинок.
Щаслива мама опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
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На фото усміхнена 53-річна Сара Джессіка Паркер позує з дочками, дев'ятирічними близнюками Табітою і Меріон.
"Усмішка говорить про все. Дякую Сицилії, що наші надії та найбільші очікування виправдалися. Бувай, принаймні зараз", – прокоментувала світлину актриса.
Сара Джессіка Паркер з дочками / Instagram
До слова, Сара Джессіка Паркер і 56-річний актор Меттью Бродерік у шлюбі з 1997 року. Дівчатка Табіта і Меріон були народжені від сурогатної матері. Також пара виховує 16-річного сина Джеймса.