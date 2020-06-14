У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за словами Володимира Зеленського, влада ледь не з’їла Андрія Богдана. Тож президент звільнив очільника ОП, і цим урятував йому життя. Український кінематорграф житиме. Попри карантин, відновилися зйомки комедії "Зірки за обміном", в якій Оля Полякова та Дзідзьо обміняються тілами.

Також у випуску програми на 24 каналі: Хто найкращий гітарист всіх часів та народів? Стерненку СБУ вручила підозру. Проросійські ЗМІ можуть видихнути. Леді Баг, суперкіт та Дніпро! Порошенко та Зеленський зробили це разом! Sony нарешті показала, який вигляд має криза середнього віку у дизайнерів PS5. Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 14 червня 2020: