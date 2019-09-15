Саркастичні новини від Щура: Чим крутий новий iPhone. Нардепи нового скликання розпустили руки
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – компанія Apple презентувала аж три нові моделі. Накрутіша з яких називається Iphone Pro, який має три камери. У Верховній Раді IX скликання на гарячому спіймали перших кнопкодавів. Ними стали Олександр Ковальов, Сергій Литвиненко та Олена Копанчук.
Також у випуску:
Вічнопроблемне! У школах дітям не дають нормально попісяти.
Укрзалізниця анонсувала раптове покращення.
Співачка ONUKA побувала на гастролях у Китаї.
Самообісцяльне! Телебачення Торонто обіс... помилилось.
Страшне! Нас прослуховують через телефони?
Чим MARUV шокує на "Танцях з зірками"?
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
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