Саркастичні новини від Щура: Чим крутий новий iPhone. Нардепи нового скликання розпустили руки

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – компанія Apple презентувала аж три нові моделі. Накрутіша з яких називається Iphone Pro, який має три камери. У Верховній Раді IX скликання на гарячому спіймали перших кнопкодавів. Ними стали Олександр Ковальов, Сергій Литвиненко та Олена Копанчук.

Також у випуску: Вічнопроблемне! У школах дітям не дають нормально попісяти. Укрзалізниця анонсувала раптове покращення. Співачка ONUKA побувала на гастролях у Китаї. Самообісцяльне! Телебачення Торонто обіс... помилилось. Страшне! Нас прослуховують через телефони? Чим MARUV шокує на "Танцях з зірками"? Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 вересня 2019 року: