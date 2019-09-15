Саркастические новости от Щура: Чем крут новый iPhone. Нардепы нового созыва распустили руки
В свежем выпуске"#@)?$0 з Майклом Щуром " - компания Apple презентовала аж три новые модели. Самая крутая из которых называется Iphone Pro, который имеет три камеры. В Верховной Раде VIII созыва на горячем поймали первых "кнопкодавов". Ими стали Александр Ковалев, Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.
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Видео полного выпуска"#@)?$0 з Майклом Щуром" за 15 сентября 2019 года:
Источник: 24 канал
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