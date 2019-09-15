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      Саркастические новости от Щура: Чем крут новый iPhone. Нардепы нового созыва распустили руки

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 з Майклом Щуром " - компания Apple презентовала аж три новые модели. Самая крутая из которых называется Iphone Pro, который имеет три камеры. В Верховной Раде VIII созыва на горячем поймали первых "кнопкодавов". Ими стали Александр Ковалев, Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.

      Также в выпуске:

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      Певица ONUKA побывала на гастролях в Китае.

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      Страшное! Нас прослушивают через телефоны?

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      Видео полного выпуска"#@)?$0 з Майклом Щуром" за 15 сентября 2019 года:

       

      blog_ava
      Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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