Саркастичні новини від Щура: Тищенко продовжує веселити. Найхайповіше палаюче дерево у світі

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Микола Тищенко продовжує роботи те, для чого його обрали депутатом – веселити людей. Набуває популярності відео дерева, яке уражене блискавкою. Зовні звичайна кора, а всередині стовбур порожній і охоплений вогнем.

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