Саркастичні новини від Щура: Тищенко продовжує веселити. Найхайповіше палаюче дерево у світі
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Микола Тищенко продовжує роботи те, для чого його обрали депутатом – веселити людей. Набуває популярності відео дерева, яке уражене блискавкою. Зовні звичайна кора, а всередині стовбур порожній і охоплений вогнем.
Також у випуску:
Коломойського знову випустили з хоспісу для олігархів.
Загадкова металева труба у середмісті Дніпра.
Палаюче! Які межі дозволеного у гуморі?
Відео з сірниками підірвало мережу.
Микола Тищенко продовжує веселити людей.
Навіщо люди палять листя?
Проти MARVEL повстали метри кінематографу.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 27 жовтня 2019 року:
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