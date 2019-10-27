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      Саркастичні новини від Щура: Тищенко продовжує веселити. Найхайповіше палаюче дерево у світі

      137 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Микола Тищенко продовжує роботи те, для чого його обрали депутатом – веселити людей. Набуває популярності відео дерева, яке уражене блискавкою. Зовні звичайна кора, а всередині стовбур порожній і охоплений вогнем.

      Також у випуску:

      Коломойського знову випустили з хоспісу для олігархів.

      Загадкова металева труба у середмісті Дніпра.

      Палаюче! Які межі дозволеного у гуморі?

      Відео з сірниками підірвало мережу.

      Микола Тищенко продовжує веселити людей.

      Навіщо люди палять листя?

      Проти MARVEL повстали метри кінематографу.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 27 жовтня 2019 року:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі #@)₴?$0 з Майклом Щуром
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