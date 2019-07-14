Саркастичні новини від Щура: Чому Зеленський хамить. Висока мода для депутатів
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент України Володимир Зеленський вигнав із зустрічі секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. У Києві відбувся конкурс молодих дизайнерів з усієї Європи. Стилісти також порадили депутатам звертатися до професіоналів, щоб не відставати від моди.
Також у випуску:
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Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 14 липня 2019 року:
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