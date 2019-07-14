23:07
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Саркастичні новини від Щура: Чому Зеленський хамить. Висока мода для депутатів

      206 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Президент України Володимир Зеленський вигнав із зустрічі секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. У Києві відбувся конкурс молодих дизайнерів з усієї Європи. Стилісти також порадили депутатам звертатися до професіоналів, щоб не відставати від моди.

      Також у випуску:

      Зеленський доводить люстрацію до абсурду.

      Гострий язик Ляшка дістався Ахметова і... застряг!

      День народження купи сміття у Запоріжжі.

      Нова стратегія підкупу виборців.

      Їздун безконтактний!

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 14 липня 2019 року:

      blog_ava
      Яким має бути ідеальний секс: бачення чоловіків і жінок
      сьогодні
      5418
      Теги: Новини України Володимир Зеленський #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      сьогодні , 22:01 Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві
      1820
      Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 264
      Как окружение Зеленского видит причины войны
      сьогодні , 21:00 Как окружение Зеленского видит причины войны
      Павло Казарін 947
      Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      сьогодні , 20:03 Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      3918
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      1455
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук