Саркастичні новини від Щура. Джон Сноу змусив свідка казати правду. Чому рюмсає Щур

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Україна – фантастична країни тільки тут Джон Сноу зміг змусити свідка у львівському суді казати правду. Майкла Щура розчулило, що Росія винна гроші Україні за газ.

Також у випуску:

Терміново! Навіщо Петро Порошенко зібрав сотні журналістів?

Згадати все: якими були 90-ті?

Сенсація! Нарешті в Україні є чиновник, який визнав, що порушив закон!

Ампутація голови в університеті ім. Богомольця. Чому страйкують студенти?

Інтерв'ю з хлопцем який вже чотири роки не ходить до школи (а йому ще навіть немає 15 років)

Філософія айкідо: спрямовуй силу противника проти нього самого! Як це працює на дорозі?

Інклюзія: як подорожувати автостопом?

Путін! Ракета! Ватна паличка! Дуже страшно! Ууууу!!

Гість студії – гурт Один в каное.