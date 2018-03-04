Саркастичні новини від Щура. Джон Сноу змусив свідка казати правду. Чому рюмсає Щур
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Україна – фантастична країни тільки тут Джон Сноу зміг змусити свідка у львівському суді казати правду. Майкла Щура розчулило, що Росія винна гроші Україні за газ.
Також у випуску:
Терміново! Навіщо Петро Порошенко зібрав сотні журналістів?
Згадати все: якими були 90-ті?
Сенсація! Нарешті в Україні є чиновник, який визнав, що порушив закон!
Ампутація голови в університеті ім. Богомольця. Чому страйкують студенти?
Інтерв'ю з хлопцем який вже чотири роки не ходить до школи (а йому ще навіть немає 15 років)
Філософія айкідо: спрямовуй силу противника проти нього самого! Як це працює на дорозі?
Інклюзія: як подорожувати автостопом?
Путін! Ракета! Ватна паличка! Дуже страшно! Ууууу!!
Гість студії – гурт Один в каное.
Джерело: 24 Канал
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