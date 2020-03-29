Саркастичні новини від Щура: MARUV постраждала від карантину. VIP-палатами по коронавірусу
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – співачка MARUV не встигла перетнути кордон через введення карантину, і наразі перебуває в Росії. 26 березня вона виклала в мережу емоційне відео, в якому звинуватила МЗС України у бездіянні. Нещодавно з'явилася інформація, що в лікарнях Києва готують VIP-палати для особливих пацієнтів. До списку мали увійти ті, щодо кого здійснюється державна охорона.
Також у випуску:
Христос ся транслює! "Боже мій" явився блудниці.
У світі почалася економічна криза. Як її пережити: поради з минулого.
Карантинне! Світ відеоігор процвітає.
Коронавірус викликає... кримінальні провадження!
Щучка дерниста та вейник наземний проти коронавірусу!
#StayAtHomeChallenge: чим займаються футболісти на карантині?
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2020:
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