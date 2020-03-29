Саркастичні новини від Щура: MARUV постраждала від карантину. VIP-палатами по коронавірусу

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – співачка MARUV не встигла перетнути кордон через введення карантину, і наразі перебуває в Росії. 26 березня вона виклала в мережу емоційне відео, в якому звинуватила МЗС України у бездіянні. Нещодавно з'явилася інформація, що в лікарнях Києва готують VIP-палати для особливих пацієнтів. До списку мали увійти ті, щодо кого здійснюється державна охорона.

Також у випуску: Христос ся транслює! "Боже мій" явився блудниці. У світі почалася економічна криза. Як її пережити: поради з минулого. Карантинне! Світ відеоігор процвітає. Коронавірус викликає... кримінальні провадження! Щучка дерниста та вейник наземний проти коронавірусу! #StayAtHomeChallenge: чим займаються футболісти на карантині? Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2020: