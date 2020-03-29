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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Саркастичні новини від Щура: MARUV постраждала від карантину. VIP-палатами по коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – співачка MARUV не встигла перетнути кордон через введення карантину, і наразі перебуває в Росії. 26 березня вона виклала в мережу емоційне відео, в якому звинуватила МЗС України у бездіянні. Нещодавно з'явилася інформація, що в лікарнях Києва готують VIP-палати для особливих пацієнтів. До списку мали увійти ті, щодо кого здійснюється державна охорона.

      Також у випуску:

      Христос ся транслює! "Боже мій" явився блудниці.

      У світі почалася економічна криза. Як її пережити: поради з минулого.

      Карантинне! Світ відеоігор процвітає.

      Коронавірус викликає... кримінальні провадження!

      Щучка дерниста та вейник наземний проти коронавірусу!

      #StayAtHomeChallenge: чим займаються футболісти на карантині?

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 29 березня 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Курйозні новини
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