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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Саркастичні новини від Щура: Разумков стане блогером? Хто насправді вигадав Україну?

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував відео з Ради, у якому розповів, як працюють депутати, походив залою ВРУ та поговорив з вікном свого авто. В одеському виші дослідили, хто ж насправді вигадав Україну. Так, викладач історії розповідає студентам, що Україна – то такий собі проєкт польських масонів.

      Також у випуску:

      У метро заборонять ходити голими.

      Хамська надбудова на Майдані Незалежності.

      Чому варто подивитися екранізацію "Захара Беркута"?

      За що затримали Свинарчука-Гладковського?

      MARUV надихнула конкурс Євробачення на радикальні зміни.

      Сальто зі штангою у Рівному.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 20 жовтня 2019 року:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Дмитро Разумков
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