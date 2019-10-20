Саркастичні новини від Щура: Разумков стане блогером? Хто насправді вигадав Україну?
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував відео з Ради, у якому розповів, як працюють депутати, походив залою ВРУ та поговорив з вікном свого авто. В одеському виші дослідили, хто ж насправді вигадав Україну. Так, викладач історії розповідає студентам, що Україна – то такий собі проєкт польських масонів.
Також у випуску:
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Хамська надбудова на Майдані Незалежності.
Чому варто подивитися екранізацію "Захара Беркута"?
За що затримали Свинарчука-Гладковського?
MARUV надихнула конкурс Євробачення на радикальні зміни.
Сальто зі штангою у Рівному.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 20 жовтня 2019 року:
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