Саркастичні новини від Щура: Разумков стане блогером? Хто насправді вигадав Україну?

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував відео з Ради, у якому розповів, як працюють депутати, походив залою ВРУ та поговорив з вікном свого авто. В одеському виші дослідили, хто ж насправді вигадав Україну. Так, викладач історії розповідає студентам, що Україна – то такий собі проєкт польських масонів.

Також у випуску: У метро заборонять ходити голими. Хамська надбудова на Майдані Незалежності. Чому варто подивитися екранізацію "Захара Беркута"? За що затримали Свинарчука-Гладковського? MARUV надихнула конкурс Євробачення на радикальні зміни. Сальто зі штангою у Рівному. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 20 жовтня 2019 року: