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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Саркастические новости от Щура: Разумков станет блогером? Кто на самом деле придумал Украину?

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежему выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал видео Рады, в котором рассказал, как работают депутаты, походил по залу ВРУ и поговорил с окном своего автомобиля. В одесском вузе исследовали, кто же на самом деле придумал Украину. Так, преподаватель истории рассказывает студентам, Украина – это некий проект польских масонов.

      Также в выпуске:

      В метро запретят ходить голыми.

      Хамская надстройка на Майдане Незалежности.

      Почему стоит посмотреть экранизацию "Захара Беркута"?

      За что задержали Свинарчука-Гладковского?

      MARUV вдохновила конкурс Евровидение на радикальные изменения.

      Сальто со штангой в Киеве.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 20 октября 2019 года:

       

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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Дмитрий Разумков #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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