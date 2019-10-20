Саркастические новости от Щура: Разумков станет блогером? Кто на самом деле придумал Украину?
В свежему выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал видео Рады, в котором рассказал, как работают депутаты, походил по залу ВРУ и поговорил с окном своего автомобиля. В одесском вузе исследовали, кто же на самом деле придумал Украину. Так, преподаватель истории рассказывает студентам, Украина – это некий проект польских масонов.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 20 октября 2019 года: