Саркастические новости от Щура: Разумков станет блогером? Кто на самом деле придумал Украину?

В свежему выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал видео Рады, в котором рассказал, как работают депутаты, походил по залу ВРУ и поговорил с окном своего автомобиля. В одесском вузе исследовали, кто же на самом деле придумал Украину. Так, преподаватель истории рассказывает студентам, Украина – это некий проект польских масонов.

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