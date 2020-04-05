Саркастичні новини від Щура: "Спіймати Кайдаша". Як "Слуга народу" потрапила у перший скандал

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на телеканалі "СТБ" нещодавно вийшов серіал "Спіймати Кайдаша", який зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького. Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами". Це перший корупційний скандал, у який потрапила команда президента.

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