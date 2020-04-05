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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Саркастичні новини від Щура: "Спіймати Кайдаша". Як "Слуга народу" потрапила у перший скандал

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на телеканалі "СТБ" нещодавно вийшов серіал "Спіймати Кайдаша", який зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького. Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами". Це перший корупційний скандал, у який потрапила команда президента.

      Також у випуску:

      NK дала Росії потужного ляпаса!

      Плівки Єрмака: як Зе!Команда потрапила у перший корупційний скандал

      Король Таїланду самоізолювався від власної країни з двадцятьма наложницями

      Які страхи нам приніс COVID-19? 

      Коронавірус – це чорний лебідь чи курка-бройлер

      У The Hardkiss загорівся новий кліп.

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 5 квітня 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Курйозні новини
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