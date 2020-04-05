Саркастические новости от Щура: "Поймать Кайдаша". Как "Слуга народа" попала в первый скандал
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на телеканале "СТБ" недавно вышел сериал "Поймать Кайдаша", который сняли по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого. Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата дословно "барыжит госдолжностями". Это первый коррупционный скандал, в который попала команда президента.
Также в выпуске:
NK дала России мощную пощечину!
Пленки Ермака: как Зе!Команда попала в первый коррупционный скандал
Король Таиланда самоизолировался от собственной страны с двадцатью наложницами
Какие страхи нам принес COVID-19?
Коронавирус – это черный лебедь или курица-бройлер
У The Hardkiss загорелся новый клип.
Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 5 апреля 2020:
Читайте также
-
Оккупанты сообщили о новых случаях коронавируса: сколько людей заболело на Донбассесегодня , 16:41
-
Братия Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавируссегодня , 17:35
-
Украинец, который совершил переворот в мировом пчеловодстве: интересная историясегодня , 19:25
-
В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видеосегодня , 18:04
-
Ешьте сливочное масло: как Лукашенко предлагает бороться с COVID-19сегодня , 17:13
-
Загрязненный воздух в Киеве: объяснение спасателей и прогноз на следующие днисегодня , 18:42