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      Саркастические новости от Щура: "Поймать Кайдаша". Как "Слуга народа" попала в первый скандал

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      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – на телеканале "СТБ" недавно вышел сериал "Поймать Кайдаша", который сняли по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого. Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата дословно "барыжит госдолжностями". Это первый коррупционный скандал, в который попала команда президента.

      Также в выпуске:

      NK дала России мощную пощечину!

      Пленки Ермака: как Зе!Команда попала в первый коррупционный скандал

      Король Таиланда самоизолировался от собственной страны с двадцатью наложницами

      Какие страхи нам принес COVID-19?

      Коронавирус – это черный лебедь или курица-бройлер

      У The Hardkiss загорелся новый клип.

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 5 апреля 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Курьезные новости
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