Саркастичні новини від Щура: Справжній вік Ірини Білик. Що влада приховує від українців
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ірині Білик насправді виповнилося не 50, а 33. Адже після 2010 року такої співачки не існує: тоді хтось анексував її прізвище, щоб агітувати за Януковича та ходити на концерти Кіркорова. Світом шириться нова конспіврологічна теорія – мовляв, коронавірус викликала технологія 5G. Це означає, що вона давно вже є в Україні, проте влада її приховувала.
Також у випуску:
Тертися з білочками носиками у парку тепер дуже дорого.
Tiger King від Netflix — серіал про кривавий, безжальний та таємничий світ .
Христос Воскрес! І ти зможеш.
Лід, трактор, горілка, коза, дим, вершкове масло: способи лікування COVID-19 від Олександра Лукашенка.
Як користуватися додатком Zoom, щоб ваша приватна консультація у перукаря зони бікіні не потрапила до Гордона.
Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 12 квітня 2020:
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