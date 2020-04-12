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      Саркастичні новини від Щура: Справжній вік Ірини Білик. Що влада приховує від українців

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ірині Білик насправді виповнилося не 50, а 33. Адже після 2010 року такої співачки не існує: тоді хтось анексував її прізвище, щоб агітувати за Януковича та ходити на концерти Кіркорова. Світом шириться нова конспіврологічна теорія – мовляв, коронавірус викликала технологія 5G. Це означає, що вона давно вже є в Україні, проте влада її приховувала.

      Також у випуску: 

      Тертися з білочками носиками у парку тепер дуже дорого.

      Tiger King від Netflix — серіал про кривавий, безжальний та таємничий світ .

      Христос Воскрес! І ти зможеш.

      Лід, трактор, горілка, коза, дим, вершкове масло: способи лікування COVID-19 від Олександра Лукашенка.

      Як користуватися додатком Zoom, щоб ваша приватна консультація у перукаря зони бікіні не потрапила до Гордона.

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 12 квітня 2020:

       

      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Ірина Білик
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