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      Саркофаг у ЧАЕС вперше показали зсередини: приголомшливі фото та відео

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      Саркофаг у ЧАЕС вперше показали зсередини
      Саркофаг у ЧАЕС вперше показали зсередини / www.5.ua

      Журналістам вперше показали, який вигляд має новий саркофаг зсередини. Його будували майже 10 років і вже за кілька тижнів конструкцію закінчать вводити в експлуатацію та передадуть в управління українській владі.

      Новий велетенський саркофаг на ЧАЕС ховає під собою залишки розтопленого 4-го реактора та 200 тонн високорадіоактивних речовин, повідомив "5 канал".

      Читайте також: Чорнобильська катастрофа: як іспанці допомагали українцям

      Новий саркофаг почали зводити у 2012 році, а закінчили у 2016. Нині ж поступово вводять в експлуатацію. Дотепер зруйнований енергоблок був захований під бетоном і металом першого саркофагу, який звели за 206 днів одразу після аварії.


      Реактор після аварії

      Він частково зруйнувався від радіоактивного випромінювання та атмосферних перепадів і не захищав від радіоактивного пилу. Тепер старий об'єкт почнуть розбирати, а радіоактивні елементи – утилізовувати. 

      Це був дуже тривалий проєкт. Ми розпочали його у 1998 році, а перед цим довго готувалися, проводили дослідження й закуповували необхідні матеріали. Контракт на будову укриття підписали 2007, відтоді вже минуло 12 років. Стільки часу витратили на дизайн і будову конструкції, яка зараз за моєю спиною. Україна зробила великий вклад у його будову: не лише надала місце й робітників, але й допомогла фінансами,
      – сказав директор відділу ядерної безпеки ЄБРР Бальтазар Ліндауер.

      Відомо, що вся програма обійшлася у понад два мільярди євро, а сам конфайнмент – у 1,5 мільйона. Завдяки конструкції під самою аркою, в операційних кімнатах та поблизу саркофага – показники дозиметру не набагато перевищують норму.

      До слова, захисна конструкція на ЧАЕС – найбільша рухома споруда, яку коли-небудь зводили у світі. Через високий рівень радіації конфайнмент звели поряд, на спеціальному майданчику, адже над зруйнованим реактором було б дуже небезпечно. А потім конструкцію пересунули над блоком.


      Захисна конструкція на ЧАЕС – найбільша рухома споруда у світі

      Саркофаг складається з понад 36 тисяч тонн металу, під якими можна розташувати 12 футбольних полів. Однак, навіть таке надійне укриття не вічне – він розрахований лише на 100 років. 

      Саркофаг ЧАЕС зсередини / Фото Євгена Борисовського 

      Дивіться відео: як виглядає новий саркофаг на ЧАЕС


      Чорнобильська катастрофа у цифрах

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      Теги: Новини України Чорнобиль Катастрофа АЕС Будівництво
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