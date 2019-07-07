Саркофаг у ЧАЕС вперше показали зсередини: приголомшливі фото та відео

Журналістам вперше показали, який вигляд має новий саркофаг зсередини. Його будували майже 10 років і вже за кілька тижнів конструкцію закінчать вводити в експлуатацію та передадуть в управління українській владі.

Новий велетенський саркофаг на ЧАЕС ховає під собою залишки розтопленого 4-го реактора та 200 тонн високорадіоактивних речовин, повідомив "5 канал".

Читайте також: Чорнобильська катастрофа: як іспанці допомагали українцям

Новий саркофаг почали зводити у 2012 році, а закінчили у 2016. Нині ж поступово вводять в експлуатацію. Дотепер зруйнований енергоблок був захований під бетоном і металом першого саркофагу, який звели за 206 днів одразу після аварії.



Реактор після аварії

Він частково зруйнувався від радіоактивного випромінювання та атмосферних перепадів і не захищав від радіоактивного пилу. Тепер старий об'єкт почнуть розбирати, а радіоактивні елементи – утилізовувати.

Це був дуже тривалий проєкт. Ми розпочали його у 1998 році, а перед цим довго готувалися, проводили дослідження й закуповували необхідні матеріали. Контракт на будову укриття підписали 2007, відтоді вже минуло 12 років. Стільки часу витратили на дизайн і будову конструкції, яка зараз за моєю спиною. Україна зробила великий вклад у його будову: не лише надала місце й робітників, але й допомогла фінансами,

– сказав директор відділу ядерної безпеки ЄБРР Бальтазар Ліндауер.

Відомо, що вся програма обійшлася у понад два мільярди євро, а сам конфайнмент – у 1,5 мільйона. Завдяки конструкції під самою аркою, в операційних кімнатах та поблизу саркофага – показники дозиметру не набагато перевищують норму.

До слова, захисна конструкція на ЧАЕС – найбільша рухома споруда, яку коли-небудь зводили у світі. Через високий рівень радіації конфайнмент звели поряд, на спеціальному майданчику, адже над зруйнованим реактором було б дуже небезпечно. А потім конструкцію пересунули над блоком.



Захисна конструкція на ЧАЕС – найбільша рухома споруда у світі

Саркофаг складається з понад 36 тисяч тонн металу, під якими можна розташувати 12 футбольних полів. Однак, навіть таке надійне укриття не вічне – він розрахований лише на 100 років.

Саркофаг ЧАЕС зсередини / Фото Євгена Борисовського

Дивіться відео: як виглядає новий саркофаг на ЧАЕС



Чорнобильська катастрофа у цифрах