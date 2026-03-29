Саудівська Аравія запустила на повну свій резервний нафтопровід, щоб обійти Ормузьку протоку

Саудівська Аравія вперше в історії вивела на максимальне навантаження свій стратегічний Східно-Західний нафтопровід. Це намагання компенсувати наслідки енергетичної кризи через блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Bloomberg та Al Arabiya.

Що відомо про "запасний" нафтопровід Саудівської Аравії?

Станом на 28 березня через магістраль прокачують до 7 мільйонів барелів нафти на добу – це рекордний показник для цієї 1200-кілометрової системи, яку свого часу створили як альтернативу маршруту через Ормузьку протоку.

Близько 5 мільйонів барелів спрямовують на експорт через порт Янбу на Червоному морі, решта обсягів іде на внутрішню переробку. Щоб досягти таких результатів, на початку березня було модернізовано суміжні трубопроводи для транспортування сирої нафти.

Попри це, трубопровід не здатен повністю замінити морські перевезення через Ормузьку протоку, але залишається критично важливим резервним маршрутом. Інші альтернативні шляхи мають значно меншу пропускну здатність.

Водночас система залишається вразливою. Раніше вона вже зазнавала атак дронів єменських хуситів, а додаткові ризики створює напружена ситуація в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Крім того, є й технічне обмеження: можливості самого трубопроводу перевищують здатність порту Янбу швидко завантажувати нафту на танкери, через що виникає логістичне "вузьке місце".

