СБС вполювали російський "Форпост-Р": чим важливий цей ворожий дрон

Українські військові 27 липня збили ворожий безпілотник "Форпост-Р". Цей дрон нівелювали в Курській області країни-агресорки.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді, "Мадяр".

Як відбулося збиття "Форпоста-Р" у Курській області Росії?

"Мадяр" зазначив, що носій керованих лазерним наведенням авіабомб КАБ-20, виявили та знищили пілоти 7 батальйону "Топота" 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

БпЛА "Форпост-Р" збили за допомогою українського перехоплювача "Чаклун-КМ" на висоті 4300 метрів.

Рідкісний трофей, шостий підтверджений впольований за час повномасштабного (вторгнення Росії в Україну – 24 Канал), другий на рахунку 414 ОБрБпС "Птахи Мадяра" (перший – у квітні 2025 року),

– наголосив Роберт Бровді.

Відомо, що "Форпост-Р" є тяжким дорогим ударно-розвідувальним БпЛА, носієм керованих боєприпасів.

Як СБС збили "Форпост-Р" у Курській області 27 липня / Відео з фейсбуку Роберта Бровді, "Мадяра"

"Мадяр" також навів дані, що з моменту створення Угруповання СБС пілоти підрозділів уразили / знищили 45 067 (43 688) ворожих ударних та розвідувальних крил та 9186 "Шахедів"/"Гербер".

Нагадаємо, раніше Роберт Бровді повідомляв, що Сили безпілотних систем уразили 18 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України протягом 25 – 27 липня. Більшість цілей розташовувалися на території Кримського півострова.