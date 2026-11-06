"Ламали кістки й били струмом": СБУ оголосила підозру зраднику, який очолює тюрму в Луганську

Докази воєнних злочинів зібрали слідчі Служби безпеки та Луганської обласної прокуратури, про що повідомили у телеграмі.

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Що відомо про колаборанта?

Зловмисник, який був посадовцем адміністрації місцевої колонії, перейшов на бік ворога ще у 2014 році. Окупанти призначили його керувати так званою "Луганською установою виконання покарань мвс лнр", яку згодом перейменували на "СІЗО № 1".

З початком повномасштабного вторгнення росіяни почали звозити до застінків українських патріотів та мешканців регіону, які чинили спротив кремлівському режиму. Людей утримували в переповнених камерах без опалення, теплого одягу та ковдр, позбавляючи їжі, питної води та будь-якої медичної допомоги. Жахлива антисанітарія призводила до крайнього виснаження бранців, загострення хронічних недуг і спалахів важких інфекційних хвороб.

Крім того, рашисти регулярно влаштовували тортури струмом та били ув’язнених гумовими кийками типу ПР-73. Деяким ламали кістки, допоки люди не втрачали свідомість– розповіли в СБУ.

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Слідчі заочно оголосили керівнику катівні підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Наразі фігурант переховується на тимчасово захопленій території України, проте правоохоронці продовжують комплексну роботу для притягнення його до реальної відповідальності.

Зазначимо, що Росія на окупованих територіях систематично катує та знущається над невинними людьми. Нещодавно у слідчому ізоляторі Сімферополя загинула співзасновниця харківської мовної школи "Професіонал" Олександра Казаровицька.

Її затримали у Севастополі російські силовики й 3 місяці утримували в одиночній камері СІЗО. Приводом для переслідування стали знайдені в телефоні повідомлення. Російська окупаційна влада стверджує, що 44-річна жінка нібито вчинила самогубство.