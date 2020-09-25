Служба безпеки України в середу, 23 вересня, провела масштабну спецоперацію в Рокитнянському й Дубровицькому районах Рівненської області. У межах цієї спецоперації СБУ затримувала нелегальних копачів бурштину й конфісковувала спеціальну техніку.

Всього правоохоронці викрили 15 учасників угруповання, що організувало незаконний промисел, повідомляє Служба безпеки України.

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Під час нелегальних робіт зловмисники використовували технологію гідрозмиву ґрунту, яка є небезпечною для навколишнього середовища. Видобутий бурштин вони збували місцевим перекупникам.

У зловмисників також виявили 10 дизельних мотопомп і понад 20 кілограмів бурштину. Крім втрати товару, групі місцевих загрожують і реальні терміни – до 7 років за ґратами з конфіскацією майна кожному.

СБУ провела на Рівненщині спецоперацію через нелегальний видобуток бурштину: дивіться фото

Втім спецоперація діяла не лише на місці видобутку бурштину, а й у селі Будимлі, де живуть багато зловмисників. Момент, як озброєні працівники СБУ затримують місцевих, потрапив на відео.

Спецоперація СБУ в Будимлі: дивіться відео

Спецоперація СБУ на Рівненщині: дивіться відео

Будимля Рівненської області: карта