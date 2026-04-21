СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара": чим вона важлива

СБУ уразила ворожу нафтостанцію "Самара". Вона формує експортний сорт нафти Urals.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Що відомо про атаку на нафтостанцію "Самара"?

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали у ніч на 21 квітня.

Вони спричинили на об'єкті масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції.

Довідково. Нафтостанція "Самара" розташована у населеному пункті Просвєт Самарської області. Це приблизно за 800 кілометрів від українського кордону.

На цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals.

Зверніть увагу, у порівнянні зі світовими еталонами Urals вважається нафтою середньої якості. Але її продаж є одним із головних джерел наповнення російського бюджету.

Атакований об'єкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури Росії.

За попередніми даними, безпілотники пошкодили 5 резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України,

– зазначило поінформоване джерело в СБУ.