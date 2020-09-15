СБУ заблокувала масштабні постачання продуктів на тимчасово окуповані території Донеччини. За допомогою нелегальної схеми ділкам вдалося експортувати товарів на більше ніж 8 мільйонів гривень.

Як діяла схема

Компанія жителів Харківщини за допомогою "прихованого транзиту" відвантажувала продукти на адреси підставних іноземних фірм. Перетнувши кордон з Україною, усі ці товари загадково потрапляли на окуповані території Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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За попередніми даними, ділки встигли експортувати продуктів на понад 8,5 мільйона гривень. Збори та податки аферисти сплачували на користь самопроголошеної "ДНР".



Багатьох ділків вже затримали / Фото пресслужба СБУ

Що силовики знайшли під час обшуків

Під час обшуку в офісах та помешканнях ділків силовики вилучили комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи, на яких збереглися свідчення незаконної діяльності постачальників.

Слідчі вже затримали декількох учасників нелегальних постачань. Одному із них суд обрав запобіжний захід: арешт із правом внесення 4,5 мільйона гривень застави.



Контрабанду постачали за допомогою "прихованого транзиту" / Фото пресслужба СБУ