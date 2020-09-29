У Сєвєродонецьку співробітники СБУ затримали учасника терористичної організації "ЛНР". У 2014 році він у складі групи Дрьомова захоплював адмінбудівлі на Луганщині.

Терорист приєднався до лав проросійського формування "ЛНР" у квітні 2014 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Чим займався терорист на Луганщині

Слідство встановило, що бойовик брав участь у штурмі будівлі управління СБУ у Луганській області. Пізніше у складі групи Дрьомова захоплював разом з сепаратистами адмінбудівлі у Сєвєродонецьку.

Згідно з даними слідства, терорист підтримував зв'язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала". У 2014 році її учасники готували теракти на День Незалежності у Сєвєродонецьку. Після того, як місто звільнили від сепаратистів, зловмисник тривалий час переховувався від СБУ.



Терорист штурмував будівлю СБУ Луганщини / Фото СБУ

Що загрожує терористу

СБУ повідомила бойовику про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях. Якщо його провину доведуть, терористу загрожує до 8 років ув'язнення та конфіскація майна.

Наразі слідчі також перевіряють причетність бойовика до інших злочинів, які вчиняли проросійські угрупування на Луганщині.



Бойовик був членом терористичної організації "ЛНР" / Фото СБУ