СБУ знайшла російського агента в секретаріаті Кабміну

Контррозвідка Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чиновника завербували російські спецслужби під час довготривалого відрядження за кордоном.

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В Україні посадовець за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур. Отримані дані, зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

Агента російських спецслужб затримали на робочому місці. Цьому сприяло керівництво уряду.

Затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину. Тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.