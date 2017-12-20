СБУ знайшла російського агента в секретаріаті Кабміну
21:04, 20 грудня 3197 Читать новость на русском
Контррозвідка Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Чиновника завербували російські спецслужби під час довготривалого відрядження за кордоном.
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В Україні посадовець за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур. Отримані дані, зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.
Агента російських спецслужб затримали на робочому місці. Цьому сприяло керівництво уряду.
Затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину. Тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Джерело: 24 Канал
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