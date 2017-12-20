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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ знайшла російського агента в секретаріаті Кабміну

21:04, 20 грудня 3197 Читать новость на русском
Чиновника впіймали на роботі на Росію
Чиновника впіймали на роботі на Росію / СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чиновника завербували російські спецслужби під час довготривалого відрядження за кордоном.

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В Україні посадовець за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію щодо діяльності урядових структур. Отримані дані, зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

Агента російських спецслужб затримали на робочому місці. Цьому сприяло керівництво уряду.

Затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину. Тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.

Теги: Новини України СБУ Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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