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      СБУшникам на Закарпатті заборонили носити бороду і вуса, – журналіст

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      Закарпатським працівникам СБУ заборонили носити бороди і вуса
      Закарпатським працівникам СБУ заборонили носити бороди і вуса / Колаж 24 каналу

      Новий очільник СБУ на Закарпатті Іван Рудницький запровадив вимоги до зовнішності працівників спецслужби в цій області. Їм заборонено носити бороди, вуса, одягати джинси, футболки і кросівки.

      На посаду голови Управління СБУ в Закарпатській області Рудницького призначив президент Володимир Зеленський. Це – одне з найпроблемніших управлінь спецслужби в Україні. Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду.

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      "А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні? Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і виглядати, бороди носити заборонено!", – написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

      При цьому працівники СБУ на Закарпатті повинні вдягати костюми з краватками, а влітку – брюки з сорочками.

      Іване Львовичу, тільки розкажіть для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує зарплату від 12 тисяч гривень, буде закуповувати собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку?,
      – поставив журналіст запитання Рудницькому.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України СБУ Новини Закарпаття Контрабанда Журналісти
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