СБУшникам на Закарпатті заборонили носити бороду і вуса, – журналіст

Новий очільник СБУ на Закарпатті Іван Рудницький запровадив вимоги до зовнішності працівників спецслужби в цій області. Їм заборонено носити бороди, вуса, одягати джинси, футболки і кросівки.

На посаду голови Управління СБУ в Закарпатській області Рудницького призначив президент Володимир Зеленський. Це – одне з найпроблемніших управлінь спецслужби в Україні. Президент саме там поставив завдання подолати контрабанду.

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"А які проблеми є пріоритетними в цьому контрабандному регіоні? Ну, перш за все, як з'ясувалося, зовнішній вигляд. Всім співробітникам наказано пристойно одягатися і виглядати, бороди носити заборонено!", – написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

При цьому працівники СБУ на Закарпатті повинні вдягати костюми з краватками, а влітку – брюки з сорочками.

Іване Львовичу, тільки розкажіть для початку, з яких джерел, скажімо, лейтенант СБУ, який одержує зарплату від 12 тисяч гривень, буде закуповувати собі костюми, які відповідають Вашому вимогливому смаку?,

– поставив журналіст запитання Рудницькому.