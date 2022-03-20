Чому українці відчувають апатію

Радник президента записав відеозвернення, де пояснив, що основним почуттям, яке нависає тягарем під час третьої фази психологічного спустошення, є апатія.

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Третя фаза психологічного спустошення підкрадається на м'яких лапах, вона характеризується апатією, яка нависає тягарем,

– зазначив Арестович.

Це означає, що:

Ми дуже втомились: як не крути, але 26 діб, майже місяць у такому режимі – це вже перебір для будь-якої людини. Попереду ще місяць, приблизно, мабуть. Фронт заморозився: з однієї сторони добре, на нас не наступають, а з іншої – і ми не наступаємо, а тому яскравих подій немає, які б викликати сплеск адреналіну, дозволяють порадіти. Перетворюється усе в нудну роботу, яка не доставляє ні радості, ні ейфорії. Усі розуміють тривалість шляху. І всі розуміють, що це довго і нудно жити таким чином. Накопичуються помилки: наші особисті, помилки на фронті.

Проблема Маріуполя роз'їдає свідомість кожної совісної людини. Надходить інформація про загиблих дітей, про розруху і вбивства у селах. Ми розуміємо, що армія воює на повну силу, але всю територію захистити не можуть. Що є, і що ще будуть жертви,

– зауважив Арестович.

Дезінформація і фейки

Арестович також пояснив, що наступне, що погіршує стан українців сьогодні – це поширення дезінформації зі сторони РФ і наших "опозиціонерів".

Мовляв, що всіх здадуть на переговорах. І люди починають у це вірити. Але цьому теж є пояснення: перше – туман навколо теми переговорів, якого не уникнути.

Радник додав, що, згідно з Міжнародним правом, Україні заборонено повідомляти, що відбувається на переговорах. "Влада може лише коментувати в загальному. Що, на жаль, не викликає довіри, чим власне й користуються опозиції та РФ", – додав Арестович.

Усе це посилюється втомою

Арестович також попередив, що скоро найбільші кумири, як от Кім, Арестович уже не будуть так підбадьорювати українців, бо усі втомились, а гормони вигоріли.

Більше того, радник передбачив, що маятник піде в іншу сторону – ми будемо вважати кумирами інших.

Швидка дружба закінчується довгою ворожнечею, довга ворожба закінчується швидкою дружбою, і ось так, хвилями,

– зауважив Олексій Арестович.

Де брати сили в такому разі?

Саме на цій фазі, вважає Арестович, і починається війна: тут усі зрозуміють, хто і чого вартий. Тому що виграє лише той, хто спершу воює скільки може, а потім воює, скільки треба.

Арестович попередив, що наразі суспільство розділиться:

На тих, хто втомився, не може, в апатії, проламався, не може знайти в собі сили, хворіє, але все-таки йде вперед. І тримає стан.

І на тих, хто з радістю скористається вищеперерахованими причинами для того, щоб розвалитись і розтектись, як медуза.

Хочу попередити, що Росія однозначно зробить спробу другої хвилі наступу, а тому найближчим часом на нас можуть посипатись новини: "Білоруські війська перейшли", – хоча це ще ми подивимось. Або – "Росія незрозуміло звідки знайшла резерви і пішла в наступ" – хоча, це теж ще подивимось,

– повідомив радник.

Тобто зовнішніх причин для розчарувань і втоми буде дуже-дуже багато. Втім, треба пам'ятати, що наша психіка працює таким чином: є стан, а потім вона шукає символічну прив'язку, щоб закріпити його.

Причини завжди будуть, не буде підстав, психіка завжди їх вигадає.

Акцент на самоспостереження та причинно-наслідковий зв'язок

Олексій Арестович порадив під час цієї третьої фази психологічного спустошення пам'ятати про самоспостереження і силу характеру. Самоспостереження має бути по лінії уваги на свій стан і його причини.

Коли собаці кидають палку, вона дивиться на палку. А коли палку кидають леву – він дивиться на того, хто кинув,

– навів у приклад вислів Арестович.

Він також пояснив, що, на жаль, не усі зможуть вистояти. Тих, хто дійде до перемоги буде менше, ніж тих, хто зламається.

Наразі апатія, невіра, злоба, розчарування, мстивість будуть тільки зростати, на думку Олексія Арестовича, а ось яких масштабів ці відчуття досягнуть, буде залежати конкретно від кожного з нас.

Відмова від боротьби немає виправдань – це рішення

І треба розуміти, Бог не посилає людині випробувань, з якими вона не може справитись. Коли людина говорить: "У мене немає сил", опускає руки і валиться – це його особисте рішення,

– зазначив Арестович.

Та додав, що війна завжди показує, хто є хто. У цьому зіткненні з реальністю потрібно дуже багато волі й сили, щоб втриматись.

Але воля – це вибір, і він завжди відбувається за одним принципом – здатись ми завжди вибираємо самі. Олексій Арестович звернувся до українців із закликом не здаватись передчасно.

Арестович про третю фазу психологічної втоми: як з цим боротись – дивитись відео