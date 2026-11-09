Безкоштовний проїзд в столичному транспорті: чому це нічого не дасть

Війна Кличка та Зеленського призводить до того, що столичні чиновники мають три центри впливу: КМДА, КМВА та Офіс Президента. Додайте сюди ще й те, що частину питань доручають вирішувати премʼєру. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: це точно не сприяє жодному покращенню ситуації. Про це пише Вадим Денисенко.

Adv

популярні відео

Серіал триває

Протягом останніх двох тижнів президент особисто провів щонайменше дві наради про ситуацію в столиці. Їхнім результатом (видимим) стали доручення залучити ефективних менеджерів від бізнесу, щоб ті допомогли в якихось галузях, а також дано доручення розробити механізм безкоштовного проїзду в наземному транспорті.

Відразу зазначу: перша ініціатива – калька з ковідного періоду, і тоді вона показала свою нежиттєздатність. Друга – калька з Харкова. В електоральному плані, напевне, вона правильна. Але все це не має нічого спільного із тими проблемами, які є в місті, і виправленням тих системних помилок, які були зроблені за останні роки. Управлінську кризу столиці ці ініціативи тільки поглиблюють, щонайменше тому, що у семи няньок дитина завжди голодна.

Реклама

Надалі ми будемо бачити продовження цього серіалу, де точкове вирішення питання Х тягнутиме за собою проблему У. І так до безкінечності. А в основі рішень будуть піар, смайлики і війна телеграм-каналів.

Варто визначитись з цілями

Я завжди був прихильником того, що не можна мати дві чи тим більше три цілі одночасно. В питанні Києва всі актори мають одночасно кілька непріоритезованих цілей.

Який вихід? Ідеальний вихід – вибори. Але вони малореалістичні. Якщо взагалі реалістичні. А відтак, на жаль, ситуація навряд чи буде змінюватися на краще. Навіть якщо хтось погодиться очолити КМВА.

І ще один момент. У мене є дві конкретні пропозиції: