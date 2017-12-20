Сербія не буди вводити санкції проти Росії через анексію Криму

Сербія й надалі залишається традиційної проросійською країною у Європі. Тож вводити санкції проти РФ через анексію Криму там не планують.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучіч під час офіційної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, передає Balkaninsight.

Вучіч знову підтвердив існуючу позицію Сербії щодо Криму, згідно якої країна не буде приєднуватися до санкції ЄС або США щодо Росії, введені внаслідок анексії українського Криму 2014 року, йдеться у статті.

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Натомість Сербія отримала право на реекспорт російського газу. Згідно умови до 2021 року, це дозволить Росії постачати до Сербії до 5 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Варто зазначити, що депутати Сербської радикальної партії підготували вимогу до влади офіційно визнати український Крим невід'ємною частиною Росії. При цьому сербська влада заявляє, що дружні стосунки з Росією не завадять країні вступити в ЄС.



До слова, Україна звернеться до НАТО через сербських найманців на Донбасі.