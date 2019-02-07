18:01
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Серед кандидатів у президенти в 2018 найбільше правди говорив Садовий, – VoxChek

      143 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Фактчекінговий проект VoxCheck склав "рейтинг брехунів та правдолюбів" серед політиків, які лідирують в соціологічних опитуваннях до президентських та парламентських виборів.

      Відповідно до аналізу, за результатами 2018 року серед кандидатів у президенти "найбільшим правдолюбом" був мер Львова Андрій Садовий. Команда проекту визначила 73,1% правдивих тверджень у риториці політика за 2018 рік.

      Анатолій Гриценко у своїй риториці був правдивим у 68,1% випадків, Петро Порошенко – у 56,4%.

      Менше половини правди вкладають у свої твердження Юрій Бойко (44,6%) та Олег Ляшко (40,7%). А найменш правдиво говорила минулого року, згідно з рейтингом, Юлія Тимошенко – 31,5%.

      Як зазначає команда VoxCheck, окремо експерти також перевірятимуть твердження кандидатів у президенти від початку 2019 року.

      blog_ava
      Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
      сьогодні
      6276
      Теги: Новини політики Андрій Садовий Петро Порошенко Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко Олег Ляшко
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перейменування областей: кому та як міняти документи
      сьогодні , 18:01 Перейменування областей: кому та як міняти документи
      Яніна Ткачук 5530
      "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      сьогодні , 17:35 "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"
      Блог Соцмережі 386
      Як правильно орендувати житло: нюанси і поради
      сьогодні , 17:31 Як правильно орендувати житло: нюанси і поради
      Яніна Ткачук 85
      Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!
      сьогодні , 17:05 Комунальний тероризм: "ДНР" тоне у смітті, а для опалення не вистачає... вугілля!
      Олексій Чибісов 377
      Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
      сьогодні , 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
      Яніна Ткачук 678
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук