Тактика "середніх ударів": Reuters розкрив секретну зброю України

Від палаючих НПЗ в тилу до сповільнення наступу на фронті – Росія стикається з серйозними проблемами у війні. Частковим поясненням цьому є використання Україною дронів для середніх ударів.

Б'ючи по російській ППО та логістиці за десятки кілометрів від лінії фронту, Україна гальмує ворожий наступ і створює умови для далекобійних ударів по нафтогазовій та військовій інфраструктурі. Про це пише Reuters із посиланням на двох українських командирів, двох фахівців з дронів і трьох військових аналітиків,

Як Україні вдалося зупинити наступ Росії і збільшити її втрати?

Останні місяці Україна усі ресурси дедалі частіше спрямовує на так звані "середні удари" – зазвичай у межах 30 – 180 кілометрів від лінії фронту. Це дозволяє їй вражати радари, системи ППО малої та середньої дальності, комунікації, логістичні вузли та великі військові цілі на "оперативній глибині".

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді пояснює, що завдяки саме "середнім ударам" далекобійні дрони легше проривають оборону і можуть вражати об'єкти глибоко в Росії.

Аналітики зауважують: "середні" удари самі по собі не вирішать долю війни, але можуть змінювати її динаміку.

Так, серед наслідків застосування тактики "середніх ударів":

за останні місяці Україна здійснила наймасштабніші з 2022 року удари по російській нафтогазовій інфраструктурі.

через атаки дронів Росія змушена скорочувати видобуток нафти, а частину постачання припинено;

темпи просування російських військ на фронті є найповільнішими з 2023 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кількість "середніх ударів" зросла вдвічі з березня і вчетверо з лютого.

Аналітики кажуть, що коли Україна завдає ударів глибоко по території Росії, то ворог змушений розпорошувати свої системи ППО, щоб захищати більше різних місць одразу, а не концентрувати їх біля фронту. Через це біля лінії фронту стає менше щільного захисту, і українським дронам легше завдавати ударів на середній відстані. Як наслідок – окупантам складніше доставляти боєприпаси, пальне та інші ресурси на фронт.

За даними Міноборони, у квітні Україна здійснила понад 160 "середніх ударів" на відстані 120 – 150 кілометрів.

Які наслідки для Росії мають удари по НПЗ?

За останні місяці Росія втратила близько 10% потужностей нафтопереробки через українські удари. Через це російські нафтові компанії змушені зупиняти частину свердловин. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, відновити роботу таких свердловин Росії значно складніше, ніж багатьом іншим нафтовидобувним країнам. Тому зниження видобутку є для Кремля дуже болючим ударом. Зеленський також повідомив, що через комплексний тиск доходи російського бюджету суттєво скоротилися. За перші 5 місяців року дефіцит російського бюджету вже перевищив той рівень, який влада Росії прогнозувала на весь рік.

В інтерв'ю 24 Каналу колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна останнім часом досягла помітних успіхів, і ініціатива у війні поступово переходить на її бік.

На його думку, ключ до перемоги України – це зниження здатності Росії експортувати нафту й газ. Якщо Москва втратить можливість продавати енергоносії таким країнам, як Китай, Індія чи Туреччина, їй буде значно складніше фінансувати війну і продовжувати бойові дії.