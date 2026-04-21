Після замаху на "Флеша": чому російські "Шахеди" стають все небезпечнішими

Росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова. Керований реактивний "Шахед" влучив у його будинок, зруйнувавши помешкання "Флеша".

Це чи не перший подібний випадок такого прицільного використання "Шахедів". У такій тактиці є чимало нових загроз, розповів 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо.

Яка головна загроза від "Шахедів"?

Росіяни фактично використали дрони для того, щоб "вполювати" конкретну людину.

"Сумарно по Сергію летіло чотири "Шахеди", два з них збили, але ще двом вдалося долетіти. Управління цими бортами здійснювали напряму з території Росії. Зараз така загроза серйозно зростає для всіх: п'ятою частиною всіх дронів, які випускають по Україні, керують з Росії за допомогою mesh-зв'язку", – наголосив Василь Пехньо.

Довідка. Mesh-мережа – система, яка дозволяє керувати групою дронів у режимі онлайн, а також відстежувати стан кожного дрона у групі і "ділитися" ним з іншими безпілотниками. Фактично, кожен дрон з mesh-модемом є не просто передавачем інформації, але й ретранслятором, підсилювачем зв'язку.

Для такої системи також потрібні наземні точки керування.

До слова, Білорусь останнім часом не лише облаштовує артилерійські позиції на кордоні з Україною, але й дозволяє Москві використовувати свою територію для встановлення вишок з ретрансляторами. Саме вони забезпечують систему mesh-зв'язку для російських "Шахедів".

Нам не треба драматизувати, думаючи, що дрони на управлінні "полюватимуть" за кожним українцем. Однак зараз це стає зброєю кілерів навіть не майбутнього, а сучасності. Це дешево та просто,

– пояснив військовий оглядач.

Пехньо також зауважив, що така тенденція стає загрозливою і через певну гейміфікацію глоабльних протистоянь. З технологічною війною безпечних місць у світі не залишиться – наздогнати подібним дроном тебе можуть будь-де.

Що відомо про замах на "Флеша"?