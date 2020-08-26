Кабмін призначив нового голову Черкаської обласної держадміністрації. Ним став багаторічний співробітник СБУ Сергій Сергійчук.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 26 серпня, повідомляє 24 канал. До цього головою Черкаської ОДА був Роман Боднар: його Зеленський призначив на цю посаду у листопаді 2019 року.

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Перед призначенням Сергійчук представив свою візію розвитку області у вигляді розлогої презентації.

Зазначив: хоче запустити потяг "Черкаси – Київ", навести лад у лісових і рибних господарствах Черкащини і зробить усе, щоб об'єкти "Великого будівництва" доробили до кінця року.

Сергійчук – третій голова Черкащини за час президентства Зеленського. До Бондаря цю посаду обіймав підприємець і юрист Ігор Шевченко.

Що відомо про Сергійчука?

Сергійчуку 49 років, він народився 22 грудня 1970 року у Києві.

Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони імені маршала авіації Покришкіна.

Опісля вчився у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на юрфаці.

Роботу у СБУ почав у 1994 році. Займався аналітичною, оперативно-розшуковою та контррозвідувальною діяльністю у галузі захисту економіки держави, зокрема, об’єктів військо-промислового комплексу, машинобудування, паливно-енергетичного комплексу і галузі зв’язку та інформатизації Київського регіону.

Два роки – з 2007-го до 2009-го був виконувачем обов’язків голови Дніпровської РДА у Києві.

У 2019 році став заступником начальника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Від вересня 2019-го працює у Центральному апараті Служби безпеки України.

Наразі є радником міністра у справах ветеранів.

Одружений, має доньку Дарію.

Декларація Сергійчука

Сергійчук напередодні – 25 серпня, подав декларацію кандидата на посаду голови Черкаської ОДА.

У ній Сергійчук зазначив:

спільні з дружиною дві квартири в Києві,

шість земельних ділянок у Київській області,

дачний будинок,

у його власності Land Rover 2015 року випуску.

Останнє місце роботи Сергія Сергійчука – Служба безпеки України. Там він заробив за минулий рік 175 тисяч гривень.

Готівкою Сергійчук зберігає 10 тисяч доларів, його дружина – 30 тисяч готівкою. Ще 20 тисяч доларів позичив ТОВ "Слаф Реагент".