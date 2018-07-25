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Серіал "Ненаситна" від Netflix вимагають скасувати через пропаганду бодішеймінгу

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Серіал "Ненаситна" від Netflix вимагають скасувати через пропаганду бодішеймінгу

Майбутня кінострічка "Ненаситна" (Insatiable") від стрімінгової компанії Netflix повинна вийти на телеекрани 10 серпня. Але користувачі мережі Reddit вимагають скасувати прем’єру серіалу через пропаганду фетшеймінгу або бодішеймінгу.

Про це повідомляють на Variety.

Справа в тому, що в серіалі йдеться про дівчину-підлітка Петті (Деббі Райан), яка після тривалих знущань однокласників через надмірну вагу починає худнути і згодом всім мстить за спричинений біль.

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Понад 100 тисяч осіб підписали петицію на сайті Change.org з вимогою скасувати випуск серіалу. За словами організаторки петиції – активістки Флоренс Гівен, цей серіал показує, що лише при стрункій фігурі жінка може досягти успіхи чи отримати прихильність від чоловіків.

Вже давно жінкам і молодим вразливим дівчаткам кажуть, що популярність, наявність друзів і увагу чоловіків можна отримати тільки зі струнким тілом. Цей серіал повинен бути скасований. Збиток, пов'язаний з випуском цієї стрічки, буде набагато гірший, підступніший і зловісніший для дівчаток-підлітків, ніж для компанії Netflix, яка пропустить комерційну вигоду,
– йдеться в заяві активістки.

Водночас, акторка серіалу Деббі Райан закликає не робити передчасних висновків і дочекатися спочатку виходу серіалу. Вона коментує, що хоч головна героїня схудла, однак це не принесло їй щастя, а також, що цей серіал піднімає безліч інших важливих тем, таких як прийняття власного тіла та булінг.

Ненаситна: дивитись відео трейлеру онлайн

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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