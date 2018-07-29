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Сертифікація підтвердила вражаючі характеристики нового смартфона Pocophone F1 від Xiaomi

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Характеристики нового смартфона Pocophone F1 від Xiaomi
Характеристики нового смартфона Pocophone F1 від Xiaomi / Фото з вільних джерел

Схоже, Xiaomi дійсно готується до запуску ще одного флагманського смартфону, який має назву Pocophone F1. Девайс нещодавно отримав сертифікат Bluetooth, що підтверджує той факт, що він існує, хоча Xiaomi завжди може скасувати його запуск, як це було з Xiaomi Mi Max 3 Pro .

Про це повідомляє Phone Arena.

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Список на Bluetooth SIG показує ще більше інформації, а не тільки назву телефону. У регуляторному агентстві, є сторінка, на якій повністю описано характеристики Pocophone F1.

Це підтверджує, що смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 845 з "системою, яка забезпечує надзвичайно швидку потужність обробки при підтримці максимальної продуктивності". Крім того, Pocophone F1 буде оснащений подвійною основною камерою (12 МП + 5 МП).

Також смартфон отримає вражаючу 20-мегапіксельну камеру на передній панелі, яка підтримує технологію Super Pixel та об'єднує інформацію про чотири пікселя в один великий піксель, що може зменшити шум, знімати більше світла та підвищити загальну якість фотографій, особливо в умовах недостатнього освітлення.

Новий телефон від Xiaomi включатиме інфрачервоний "освітлювач" та інфрачервону камеру, що дозволить користувачам скористатися функцією розблокування AI навіть у абсолютно темних умовах, а не тільки на яскравому денному світлі.

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Також телефон буде доступний у двох варіантах – 6 ГБ / 64 ГБ та 6 ГБ / 128 ГБ та коштуватиме 420 євро (близько 13 110 гривень) та 460 євро (близько 14 360 гривень), відповідно.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Смартфони Техно Китай Ціни Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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