У Головному сервісному центрі МВС розробили сервіс "Перевірка посвідчення водія". Тепер кожен зможе за серією та номером посвідчення водія перевірити, чи видавався документ.

Сервіс знадобиться роботодавцям

Також сервіс дозволяє побачити усі відкриті категорії водіїв. Про це інформує пресслужба силового відомства.

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Насамперед, наголосив перший заступник Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов, ця функція буде корисна для іноземців, яким треба перевірити інформацію щодо видачі посвідчень водія в Україні. Саме для користувачів за межами України розробили англомовну версію.

Достатньо лише ввести серію (три літери) та шестизначний номер посвідчення водія у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з'явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року,

– розповіли у відомстві.

Також функція буде корисна для роботодавців, які зможуть перевірити інформацію щодо найманих працівників.

Скористатись сервісом "Перевірка посвідчення водія" можна тут.

Зазначимо, що на сайті МВС також можна перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.