Купа металобрухту та людина у лікарні: нетверезий водій спровокував серйозну ДТП у Києві

Уночі проти 23 липня у Києві на проспекті Бажана сталося зіткнення мікроавтобуса Ford та легковика Hyundai. У результаті водій останнього потрапив до лікарні.

Як зазначає ресурс dtp.kiev.ua, від удару мікроавтобус "вилетів" на зелену зону, а "корейця" розтрощило об відбійник.

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За словами очевидців, водій Ford’у був нетверезим.

"В результаті, водій Hyundai – у лікарні, а авто перетворилася на купу металобрухту. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група", – додають журналісти.

Як пише "Київ оперативний", за попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai намагався виїхати з АЗС, і у цей момент в нього в’їхав Ford.

"Свідки аварії стверджують, що винуватець аварії – не дуже тверезий водій Ford, який "грався у шашки" на дорозі, "пірнув" у крайній правий ряд і в‘їхав у Hyundai. Госпіталізовано водія Hyundai. Деталі встановлюють правоохоронці", – констатується у дописі.

Нагадаємо, напередодні у Івано-Франківську автомобіль врізався у припаркований тролейбус, внаслідок чого водій легковика потрапив до лікарні.