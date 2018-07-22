04:18
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
  • четвер
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Купа металобрухту та людина у лікарні: нетверезий водій спровокував серйозну ДТП у Києві

59

Уночі проти 23 липня у Києві на проспекті Бажана сталося зіткнення мікроавтобуса Ford та легковика Hyundai. У результаті водій останнього потрапив до лікарні.

Як зазначає ресурс dtp.kiev.ua, від удару мікроавтобус "вилетів" на зелену зону, а "корейця" розтрощило об відбійник.

Читайте також: У поліції розповіли подробиці ДТП на трасі Київ – Харків: загинула літня жінка та дитина

За словами очевидців, водій Ford’у був нетверезим.

"В результаті, водій Hyundai – у лікарні, а авто перетворилася на купу металобрухту. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група", – додають журналісти.

Як пише "Київ оперативний", за попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai намагався виїхати з АЗС, і у цей момент в нього в’їхав Ford.

"Свідки аварії стверджують, що винуватець аварії – не дуже тверезий водій Ford, який "грався у шашки" на дорозі, "пірнув" у крайній правий ряд і в‘їхав у Hyundai. Госпіталізовано водія Hyundai. Деталі встановлюють правоохоронці", – констатується у дописі.

Нагадаємо, напередодні у Івано-Франківську автомобіль врізався у припаркований тролейбус, внаслідок чого водій легковика потрапив до лікарні.

Теги: Новини України Алкоголь Аварії та ДТП Новини Києва Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
22 липня, 22:07 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
947
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 400
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
22 липня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
2076
Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
22 липня, 19:30 Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
460
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
22 липня, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 775
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
З'явилось нове відео - жорстока розправа "беркутівців" над активістом (Відео 18+)
 4 грудня 2013 , 19:16
Автомайдан — це група людей, а не політична партія, — Булатов
15 лютого 2014 , 13:12
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук