Серйозно загрузли: Світан спрогнозував, як довго РФ зможе тиснути на Покровському напрямку
- Росія намагається тиснути на Покровському напрямку, стягнувши понад 100 тисяч бійців, але українські сили змогли повернути втрачені позиції біля Родинського.
- Ворог використовує всі стратегічні резерви, розраховуючи на оперативну паузу або замороження війни, але зазнав значних втрат через активні штурми.
Ворог має серйозні переваги у живій силі. Це дозволє йому просуватися на різних напрямках фронту, зокрема складна ситуація сьогодні у Покровську та Мирнограді.
Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, частина обох міст уже втрачена. Зараз тривають позиційні бої у районі Родинського, Красного Лиману.
Дивіться також Росія просунулась на Запоріжжі та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW
Коли росіяни вичерпають свої резерви?
Українські сили змогли повернути втрачені позиції біля Родинського та не дозволили ворогу оточити Мирноград і вийти з півночі на Покровськ. Але на цьому напрямку надзвичайно складна ситуація. Росія стягнула туди понад 100 тисяч бійців.
"Росіяни серйозно загрузли у Покровсько-Мирноградській агломерації. Вони створили проблему й самі в ній загрузли", – наголосив Роман Світан.
Ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Серйозний тиск ворога триватиме ще кілька тижнів, а, можливо, навіть до весни. Ворог сподівається, що після цього можна буде скористатися оперативною паузою або замороження війни, яке Росія використає для накопичення сил.
"Зараз росіяни використовують всі стратегічні резерви. Вони не залишають сил для протидії нашим ударам, адже мають "надійну твердиню" – Дональда Трампа. Якщо Путіну потрібно буде зупинити бойові дії, то він може зробити це саме через президента США", – додав полковник ЗСУ в запасі.
Отже, зараз ворог максимально використовує свої сили у наступальних операціях. Тим самим розтягує час бойових дій на Донбасі та Запоріжжі щонайменше до весни.
Бої біля Покровська: головне
- Росіяни хочуть максимально використати морозяну погоду, тому повернулись до штурмів з технікою, поки це дозволяє ґрунт. Вони підвозять піхоту якнайближче до наших позицій, тоді окупанти спішуются і починають штурмувати невеликими групами.
- Така тактика уже призвела до рекордних втрат. Лише за місяць у смузі відповідальності бригади "Рубіж" ворог втратив 60 одиниць техніки. Такої кількості уже давно не залучали до штурмів.
- Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що лінія оборони на Покровському напрямку є ефективною та перевіреною у боях. Він зауважив, що відповідні служби виконали величезний обсяг робіт, а ворожу піхоту сьогодні стримують протитанкові рови, тетраедри, так звана путанка МЗП.