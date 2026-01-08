Серйозно загрузли: Світан спрогнозував, як довго РФ зможе тиснути на Покровському напрямку

Ворог має серйозні переваги у живій силі. Це дозволє йому просуватися на різних напрямках фронту, зокрема складна ситуація сьогодні у Покровську та Мирнограді.

Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, частина обох міст уже втрачена. Зараз тривають позиційні бої у районі Родинського, Красного Лиману.

Коли росіяни вичерпають свої резерви?

Українські сили змогли повернути втрачені позиції біля Родинського та не дозволили ворогу оточити Мирноград і вийти з півночі на Покровськ. Але на цьому напрямку надзвичайно складна ситуація. Росія стягнула туди понад 100 тисяч бійців.

"Росіяни серйозно загрузли у Покровсько-Мирноградській агломерації. Вони створили проблему й самі в ній загрузли", – наголосив Роман Світан.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Серйозний тиск ворога триватиме ще кілька тижнів, а, можливо, навіть до весни. Ворог сподівається, що після цього можна буде скористатися оперативною паузою або замороження війни, яке Росія використає для накопичення сил.

"Зараз росіяни використовують всі стратегічні резерви. Вони не залишають сил для протидії нашим ударам, адже мають "надійну твердиню" – Дональда Трампа. Якщо Путіну потрібно буде зупинити бойові дії, то він може зробити це саме через президента США", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Отже, зараз ворог максимально використовує свої сили у наступальних операціях. Тим самим розтягує час бойових дій на Донбасі та Запоріжжі щонайменше до весни.

Бої біля Покровська: головне