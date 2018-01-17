Сестра нардепа Розенбалата купила в Німеччині кількаповерхову квартиру за 4 мільйони

Сестра народного депутата Борислава Розенблата – Олена Розенблат, придбала в Німеччині квартиру загальною площею 215 метрів квадратних за майже 4 мільйони гривень.

Про це повідомила сама Олена Розенблат, яка є депутаткою Новоград-Волинської районної ради, внісши зміни у майновому стані до Єдиного держреєсту декларацій.

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У декларації зазначено, що 27 листопада 2017 року Олена Розенблат придбала нерухомість у Німеччині. Йдеться про 6-9 поверхи будинку з підвалом та гаражем загальною площею 215 метрів квадратних.

За кількаповерхову нерухомість жінка виклала 3 995 667 гривень.

Олена Розенблат купила квартиру в Німеччині

У коментарі журналістам Олена Розенблат пояснила, що йдеться про житловий будинок розміром у 215 квадратів, який складається з двох квартир, хоча самі квартири є кількарівневими.

Я разом з чоловіком придбала квартиру… Придбали в кредит,

– сказала вона в коментарі "Українській правді", додавши що повідомлення до НАЗК про отримання кредиту подасть 18 січня.

У декларації Розенблат зазначено, що її чоловік Сергій Помазан та двоє їхніх дітей є громадянами Німеччини.





Сергій Помазан є громадянином Німеччини

До слова, під час гучної "бурштинової справи" у липні 2017-го на записах, які продемонструвала ГПУ, нардеп Борислав Розенблат, пропонував агенту НАБУ "Катерині" для подальших буршитонових операцій зареєструвати офшорну фірму в Арабських Еміратах на свою сестру Олену, яка мала виступити нібито засновником компанії.