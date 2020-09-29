Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін наразі проживає в брата. Для відновлення його будинку треба приблизно 60 тисяч доларів.

"Мене прихистив брат-католик. Я йому щиро вдячний за це. Тому що прихистити нас з двома малими дітьми, які стають в 6 ранку і не є тихими, то треба так нормально себе посвятити", – сказав він в коментарі 24 каналу.

До слова Підпал відбувався в такий спосіб, щоб були трупи, – Шабунін про пожежу у власному домі

Шабунін сказав, що їхня особиста експертиза підтвердила, що відбувся підпал. Також вони отримали доступ до кримінальної справи, однак, розголошувати деталі він не може.

"Я так скажу – до їхньої експертизи я не маю жодних питань", – пояснив він.

Я щиро вдячний людям, тому що на той момент мені пожертвували понад 50 тисяч доларів. Це дуже мотивує, що не дуже мотивує то це те, що 19,5% пожертв я маю віддати податками,

– зазначив Шабунін.

Також додав, щоб відновити будинок треба приблизно 55 – 60 тисяч доларів.

Підпал будинку Віталія Шабуніна: що треба знати

Вночі 23 липня невідомі підпалили будинок Віталія Шабуніна. В той момент в будинку були його батьки, яких урятувала сусідка, яка пізно поверталася з роботи.

Шабунін одразу виключив імовірність вибуху газу, адже за 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.

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