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Розробники Shadow of the Tomb розповіли чим їх гра краща за "Людину-павука"

92 Читать новость на русском
Shadow of the Tomb
Shadow of the Tomb / Фото з вільних джерел

Режисер та сценарист нової гри про Лару Крофт висловив свою думку стосовно конкурентів. Так як вересень 2018 року обіцяє багато гучних релізів, одні проекти можуть "заглушувати" інші. Проте автори Shadow of the Tomb Raider впевнені в успіху свого проекту.

Про це повідомляє CogConnected.

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Нова частина Tomb Raider виходить 14 вересня, через тиждень після дебюту Spider-Man студії Insomniac Games. І хоча ці дві гри сильно відрізняються, є шанс, що їх фан-бази все ж перетинаються, тому супергеройський екшен може перешкодити успіху Tomb Raider. Проте автори SOTTR впевнені в зворотному.

Я не турбуюся про "Людину-павука". Над ним працюють деякі мої друзі, так що я за них дуже радий. І я згоден, що цей рік буде дійсно відмінним. Як на мене, Spider-Man і Tomb Raider можуть існувати паралельно. Вони абсолютно різні – одна гра про рух, місто та речі, а інша про пригоди і пошуку речей, які роблять життя особливим,
– прокоментував Деніел Биссон.

Нагадаємо, Shadow of the Tomb Raider – майбутній екшен канадської студії Eidos Montreal, фінал трилогії про Лару Крофт. Гра була анонсована 15 березня 2018 року, а її реліз заплановано на 14 вересня. Події гри відбуваються на мексиканському острові і в південноамериканських тропіках. Окрім того, розробники вже опублікували системні вимоги до гри.

Скріншот з гри Shadow of the Tomb Raider
Скріншот з гри Shadow of the Tomb Raider

Видавець SOTTR, компанія Square Enix, свого часу засмутилася через слабкі продажі перезапуску Tomb Raider, а сиквел, Rise of the Tomb Rider, розійшовся і того гірше. Цілком ймовірно, що і доля нового проекту знаходиться під загрозою, але розробники не хочуть цього визнавати.

Трейлер гри Shadow of the Tomb Raider –дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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