Відомо, що в області також зафіксували рух ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.

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На Київщині та в столиці працює ППО

О 23:10 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку для жителів Київської області і столиці.

Бровари, Київ! Увага! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу,

– ідеться в повідомленні.

Тоді ж стало відомо, що в Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. В ОВА зазначили, що в регіоні працють сили протиповітряної оборони

Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.