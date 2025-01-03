Відомо, що в області також зафіксували рух ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.
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На Київщині та в столиці працює ППО
О 23:10 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку для жителів Київської області і столиці.
Бровари, Київ! Увага! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу,
– ідеться в повідомленні.
Тоді ж стало відомо, що в Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. В ОВА зазначили, що в регіоні працють сили протиповітряної оборони
Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.