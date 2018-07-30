Шахтар – Арсенал-Київ: відео голів та моментів матчу

У 2-му турі УПЛ донецький "Шахтар" приймав у Харкові "Арсенал-Київ". Новачок УПЛ був розгромлений ще до перерви.

Всі три голи за "Шахтар" у цьому матчі забивали бразильці. Хоча якби Мораєс був майстерніший, а Алан Патрік зі штрафного не влучив у перекладину воріт, "канонірам" не вдалося б уникнути принизливої поразки. Хоча на 37-ій хвилині "гірники" оформили розгром.

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Однак після цього голів команди більше не забивали.

Відео голів та моментів матчу "Шахтар" – Арсенал-Київ"

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