Шахтар – Арсенал-Київ: відео голів та моментів матчу
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У 2-му турі УПЛ донецький "Шахтар" приймав у Харкові "Арсенал-Київ". Новачок УПЛ був розгромлений ще до перерви.
Всі три голи за "Шахтар" у цьому матчі забивали бразильці. Хоча якби Мораєс був майстерніший, а Алан Патрік зі штрафного не влучив у перекладину воріт, "канонірам" не вдалося б уникнути принизливої поразки. Хоча на 37-ій хвилині "гірники" оформили розгром.
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Однак після цього голів команди більше не забивали.
Відео голів та моментів матчу "Шахтар" – Арсенал-Київ"
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Джерело: 24 Канал
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