Шахтар – Арсенал-Київ: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Новачок УПЛ "Арсенал-Київ" у матчі проти донецького "Шахтаря" має доволі незначні шанси на позитивний результат

Не показавши змістовної гри проти ще одного новачка УПЛ "Львова", у матчі проти "Шахтаря" на виїзді перемога "Арсенал-Київ" буде прирівняна до сенсації. Якщо коефіцієнт на перемогу "гірників" у різних букмекерських конторах різниться на 0,01, то перемога киян має різницю в цілих числах.

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У PariMatch на "Шахтар" виставили коефіцієнт 1,04. На те, що "гірники" у цьому матчі не програють (перемога або нічия) букмекерська контора ставок не приймає. На перемогу "Арсенал-Київ" коефіцієнт 50,0. Нічия у матчі – 13,5.

"Фаворит" має дещо менший коефіцієнт на перемогу "канонірів" – 41,0. А на "Шахтар" лише 1,05. Якщо команди не виявлять сильнішого – 14,0.

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Щодо Marathon bet, то вони перемогу "Шахтаря" оцінили в 1,04. Ставки на перемога "Шахтаря" чи нічия, а також перемога однієї з команд у цьому матчі не приймається. Перемогу "Арсеналу" оцінено в 43,0. Нічия – 17,5.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Арсенал-Київ" відбудеться у неділю, 29 липня. Початок о 19:30 годині.

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