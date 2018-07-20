Шахтар чи Динамо: хто переможе у матчі за Суперкубок України

У суботу, 21 липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" розіграють Суперкубок України. Це буде 11 матч між цими командами за цей трофей. Поки у команд по 5 перемог в очних зустрчах, тож це буде нагода обійти суперника.

Нагадаємо, в сезоні 2017/18 "Шахтар" став чемпіоном України та здобув національний Кубок. "Динамо" ж фінішувало другим в УПЛ, та поступилося у фіналі Кубка "гірникам".

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До цього матчу обидві команди підходять в оновлених складах. "Динамо" втратило нападників Жуніора Мораєса та Дьємерсі Мбокані, а також віддало в оренду ще одного форварда Дмитра Хльобаса. Серед інших гравців, які могли зіграти в основі команди, але покинули клуб – захисник Євген Хачеріді та півзахисник Руслан Ротань. Поповнили клуб лише двоє гравців – крайній захисник Сідклей та півзахисник Че-Че. Також повноцінним гравцем киян став воротар Денис Бойко. Повернувся з оренди Олександр Андрієвський, який може зіграти в центрі поля.

У "Шахтаря" ключових втрат не менше – форвард Факундо Феррейра, півзахисники Фред та Бернард, а також захисники Маурісіо Азеведо та вже колишній капітан команди Даріо Срна. Однак на кожну з цих позицій були придбані новачки – півзахисники Фернандо, Майкон та Маркос Сіпріано, а також вже згаданий Жуніор Мораєс. Також "Шахтар" викупив контракт нападника Оларенваджу Кайоде.

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Відтак частина з цих новачків зможе дебютувати за свої команди вже у матчі з принциповим суперником.

Варто нагадати, що у "Шахтаря" 8 перемог в Суперкубку України, у "Динамо" – 6.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться у суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.