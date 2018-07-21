Шахтар чи Динамо? Кому віддали свої голоси читачі 24 каналу

Напередодні матчу за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" на сайті 24 каналу відбулося опитування читачів про те, з яким результатом закінчиться цей поєдинок.

З невеликою перевагою більше голосів отримала відповідь, що "Шахтар" переможе в основний час" – 47%. За те, що "Динамо" переможе в основний час" проголосувало 45% читачів.

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У той же час 6% читачів вважають, що "Динамо" переможе у серії пенальті". У те, що "Шахтар" переможе у серії пенальті" – лише 2% читачів.

Тож, загалом, 51% читачів вважає, що саме "Динамо" здобуде трофей.

Загалом в опитуванні взяло участь 1567 читачів.